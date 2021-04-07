"كورونا فلسطين".. 18 حالة وفاة و2672 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 حالة وفاة و2672 إصابة و1538 حالة تعافي من مصابين فايروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بفايروس كورونا بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن 18حالة وفاة سجلت خلال الـ24 ساعة وزعت على النحو التالي: 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: " جنين 2، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 1،الخليل 4، رام الله والبيرة 1"، و 6 حالات وفاة في قطاع غزة.

فيما سجلت الإصابات الجديدة كالتالي: "طوباس 41، جنين 200، طولكرم 87، قلقيلية 36، نابلس 153، الخليل 91، رام الله والبيرة 98، ضواحي القدس 9، بيت لحم 31، سلفيت 6، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 1916.

وبينت الوزيرة بأن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 36، جنين 147، طولكرم 85، قلقيلية 53، نابلس 308، الخليل 113، رام الله والبيرة 90، ضواحي القدس 14، بيت لحم 115، سلفيت 39، أريحا والأغوار 23"، قطاع غزة 515.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 203 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 578 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة120772، بينهم 11620 تلقوا الجرعتين من اللقاح