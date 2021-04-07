داخلية غزة توضح آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح غدا الخميس في ظل الحظر

أفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه وفي ظل تطبيق لقرار منع تحرك المركبات يوم غد الخميس، ضمن إجراءات مواجهة انتشار "فيروس كورونا"، سيتم تخصيص مركبات لنقل المسافرين في الاتجاهين من وإلى معبر رفح.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن آلية التحرك ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اتجاه المغادرة: تخصيص حافلات لنقل المسافرين من المحافظات إلى المعبر، من مناطق التجمّع الآتية:

- محافظة الشمال: دوار الشيخ زايد.

- محافظة غزة: مفترق الشجاعية.

- محافظة الوسطى: مفترق النصيرات، ومفترق دير البلح.

- محافظة خانيونس: دوار بني سهيلا.

- محافظة رفح: دوار العودة.

حيث ستتحرك الحافلات باتجاه المعبر في تمام الساعة 7:00 صباحاً، لذا على المسافرين المقرر مغادرتهم حسب الإعلان السابق، الالتزام بالحضور لأماكن التجمع بمفردهم ودون مرافقين قبل الموعد المحدد، والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة الشخصية.

ثانياً: اتجاه الوصول: سيتم تسهيل وصول القادمين إلى منازلهم عبر مركبات مخصصة في حرم المعبر، ويمنع توجّه الأهل والأقارب لاستقبالهم، التزاماً بقرار منع تحرك المركبات.