غزة: قرار إيقاف مدارس الوكالة يقصم ظهر "معلمي عقود المياومة"

جاء قرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا، كالسيف على رؤوس فئةً ليست بالقليلة من العاملين في الأونروا وهم أصحاب عقود المياومة في برنامج التعليم.

فقد صُدم أصحاب عقود المياومة في وكالة الغوث بقرار إيقافهم عن العمل بعد صدور قرار بتوقف التعليم الوجاهي في مدارس الوكالة.

هذا القرار دفعهم لوقفة احتجاجية أمام بوابة مقر "الأونروا" وسط مدينة بغزة، للمطالبة بإنصافهم بعد تجميد عقودهم، والعمل على تثبيتهم.

المتحدثة باسم موظفي العقود بمدارس " الأونروا" مرام المدهون، أكدت أن "الأونروا" أوقفت أكثر من 250 عقد مياومة من العاملين في مجال التعليم بعد قرارها إيقاف التعليم الوجاهي بمدارس الوكالة.

وبينت في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن عقود هؤلاء الموظفين يستمر حتى 15/7، ومن ثم يجدد لعامين على أن يتم تثبيتهم، لكن قرار الإيقاف كان مجحفاً، حيث جاء القرار بشكل مفاجئ وإدارة الأونروا رفضت الاستجابة للتراجع عن قرارها.

وأشارت المدهون إلى أن الأونروا تُصنف المواد لأساسية وأخرى غير أساسية، حيث تعد التاريخ والجغرافيا والتكنولوجيا من ضمن غير الأساسية.

وأكدت المدهون استمرار الموظفين، في اعتصامهم حيث سيبقى مفتوحاً لحين حل أزمتهم، قائلةً:" لن نغادر الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا والعودة لعملنا، حيث أن ضرر أصحاب العقود معنوي وليس مادي.

























