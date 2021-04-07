دعاء دخول شهر رمضان 2021

“اللهم اهله علينا بالأمن والأيمان والسلامة , والإسلام والعافية المجللة , ودفع الأسقام , والعون على الصلاة والصيام والقيام , وتلاوة القرآن , اللهم سلمنا لشهر رمضان , وتسلمه منا , وسلمنا فيه , حتى ينقضي عنا شهر رمضان , وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا , برحمتك يا أرحم الراحمين”.

فضل شهر رمضان المبارك 2021

هو اسم من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، والصحيح أنه اسم للشهر، سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة، ويسبقه شهر شعبان، ويعقبه شهر شوال، وأيام شهر رمضان من كل عام هي الفترة الزمنية للصوم المفروض على المسلمين.

وقد ذكره الله في القرآن بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ويسمى كذلك عند المسلمين، ويقال عند إضافة الصوم إليه: «صوم شهر رمضان»، ووقع الخلاف في تسميته رمضان من غير إضافة كلمة: «شهر»، في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، ذكرها النووي وغيره الأول: قول أصحاب مالك: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: «شهر رمضان»، وقالوا: أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. الثاني: قول ابن الباقلاني وأكثر الشافعية: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر؛ فلا كراهة وإلا فيكره قالوا: فيقال: صمنا رمضان قمنا رمضان ونحو ذلك، ولا كراهة في هذا.

وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. الثالث: مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وصوبه النووي في شرح صحيح مسلم، وقال: «والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي؛ وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح؛ ولم يصح فيه شيء؛ وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة».

دعاء دخول رمضان

“اللهم اهله علينا بالأمن والأيمان والسلامة , والإسلام والعافية المجللة , ودفع الأسقام , والعون على الصلاة والصيام والقيام , وتلاوة القرآن , اللهم سلمنا لشهر رمضان , وتسلمه منا , وسلمنا فيه , حتى ينقضي عنا شهر رمضان , وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا , برحمتك يا أرحم الراحمين”.

دعاء دخول شهر رمضان مستجاب أجمل 9 ادعية لاستقبال رمضان، وهو من أفضل شهور السنة التي تحمل العديد من مظاهر الفرحة والبهجة في قلوب سائر المسلمين على حد السواء، فهو الشهر الفضيل الذي عظمه رب العالمين بنزول القرآن الكريم وله بعض السمات التي يتصف بها والتي منها العبادة والطاعة وقيام الليل شاهد اجمل ادعية رمضان. دعاء دخول رمضان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا . اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين . ادعية استقبال شهر رمضان 1442 اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، و بحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه ، أن تصلي على محمد و آله ، و أهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك ، و أوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك ، و اجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك . اللهم صل على محمد و آله ، و إذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك ، أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب ، و اجعلنا لشهرنا من خير أهل و أصحاب . اللهم صل على محمد و آله ، و امحق ذنوبنا مع امحاق هلاله ، و اسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه حتى ينقضي عنا و قد صفيتنا فيه من الخطيئات ، و أدخلتنا فيه من السيئات .