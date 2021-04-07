سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 7/4/2021

واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الأربعاء، 7/4/2021 في البنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، ارتفاع متوسط العملة المصرية أمام الجنيه الإسترليني، وتراجعها أمام اليوم الأوروبي.

كما استقر متوسط الجنيه المصري، أمام والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويأتي استقرار الدولار في ظل ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عند 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في عدة بنوك أبرزها، الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أقل سعر للدولار في مصر.