تنويه هام من شركة الكهرباء للمواطنين في مدينة غزة

أصدرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأربعاء7/4/2021، تنويهاً مهماً للمواطنين، بشأن إجراء الفصل الطارئ لأحد الخطوط في مدينة غزة.

وبينت شركة توزيع الكهرباء الاسبوع الماضي ان الشركة تعيد التأكيد والتذكير بإجراء الفصل الطارئ لخط بغداد المغذي لمحافظة غزة اليوم الأربعاء الموافق 7/4/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وكذلك خط (J7) الناقل للكهرباء من محطة التوليد والذي سيتم فصله لإجراء صيانة ضرورية داخل المحطة حيث من المتوقع فصله من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وعليه فإن الشركة تؤكد أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة من أجل اتمام عمليات الصيانة اللازمة في وقتها المحدد وبدون تأخير لكي يتسنى لطواقمها ايصال التيار الكهربائي لجميع المواطنين في أوقاته المحددة.

لذا وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث أن الأمر طارئ وخارج عن إرادة الشركة