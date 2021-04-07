السودان يُلغي مقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي"

قرر مجلس الوزراء السوداني، إجازة مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يعود إلى العام 1958 والذي أقرته الدول العربية وقتها.

وقال المجلس في تعميم صحفي: "أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958".

ويسري في السودان "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل.

ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية.

وفي كانون الثاني / يناير الماضي وقع السودان اتفاق التطبيع "أبراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.

وفي نيسان / أبريل 2020 التقى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعدما أدرجته على هذه اللائحة منذ عام 1993، وذلك بعد أن وافق السودان أيضا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.