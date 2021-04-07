كورونا في غزة: 6 حالات وفاة و( 1916 ) إصابة و 226 حالة حرجة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 7/4/2021، ارتفاعاً في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وحالات الوفاة والحالات الحرجة.

وأفادت وزارة الصحة، أنها سجلت ( 1916 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.

وأجرت وزارة الصحة، 4982 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت تعافي 515 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 75375 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 15475 حالة، واجمالي المتعافين 59258 حالة، واجمالي الوفيات 642 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.

أما فيما يخص التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 27615 شخص.