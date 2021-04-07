الحايك يُطالب داخلية غزة بإعادة النظر بقرار منع حركة الشاحنات والسيارات التجارية

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، وزارة الداخلية بإعادة النظر بقرار منع حركة الشاحنات وسيارات التوزيع التجارية.

وقال الحايك:"إن القرار من شأنه التأثير على امدادات المنشآت والمحال التجارية بالبضائع والمنتجات التي توزع يومياً، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك."

وأضاف الحايك:"أن القطاع الخاص مع أي إجراءات تتخذها الجهات المسئولة في قطاع غزة للحد من تفشي فيروس كورونا، بشرط ألا تتعارض مع تلبية احتياجات السكان الأساسية، وبما لا يعيق نشاطات القطاعات التجارية التي تعتبر من الركائز الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين."

وثمن الحايك، الجهود المبذولة من وزارتي الصحة والداخلية لمكافحة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التكاتف الوطني والتوجه نحو تعزيز صمود المواطن والعمل على حل مشاكله، والتخفيف من معاناته في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة.

ودعا الحايك، الجهات الدولية والحكومية لضرورة التدخل للتخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها سكان قطاع غزة منذ 14 عامًا بفعل التراكمات الاقتصادية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وأخير تفشي فيروس كورونا.