الشخرة :الحالة الوبائية في تصاعد وتم رصد إصابة حالات بسلالتين مما ينذر بخطورة الوضع  

أكد الدكتور كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية اليوم الاربعاء 7/4/2021، ان الحالة الوبائية في تصاعد في بعض المحافظات وخاصة في قطاع غزة ، مشيراً الى ان وزارة الصحة رصدت اصابة مواطنين مصابين بسلالتين في نفس الوقت مما ينذر بخطورة الوضع .

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، ان قطاع غزة شهد ارتفاعاً في الحالة الوبائية من 13% الى 37% ، بالإضافة الى ارتفاع نسبة الاصابات في القدس لـ23% ، في حين تراوحت نسبة الإصابات في باقي المحافظات من 20% الى 27% .

وبين الشخرة ان الحالات التي تم رصد اصابتها بسلالتين ، تعاني من اعراض صعبة للغاية ، وتبدأ الأعراض مبكرة وشديدة وتستدعي دخولهم للمشافي بأسرع وقت ، معتبراً ان هذه الحالة تم رصدها بصورة طفيفة في العالم .

وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية ، التوجه الى المراكز الصحية عند الشعور بصعوبة الوضع الصحي .

وكانت وزارة الصحة اعلنت في تصريح صحفي مقتضب، أن الوزارة سجلت 1080 إصابة جديدة في الدورة الثانية مساء امس الثلاثاء ليكون العدد الكلي للإصابات 1916 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أنها أجرت فحوصات لـ 4982 عينة، حيث بلغت نسبة الإصابة حوالي 38%.