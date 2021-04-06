ارتفاع إصابات كورونا اليوم لـ(1916) بعد تسجيل (1080) إصابة في الدورة الثانية

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء لـ(1916) إصابة خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في تصريح صحفي مقتضب، أن الوزارة سجلت 1080 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء ليكون العدد الكلي للإصابات 1916 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أنها أجرت فحوصات لـ 4982 عينة، حيث بلغت نسبة الإصابة حوالي 38%.

وكانت الصحة، أعلنت في موجز تقريرها اليومي الصباحي لفيروس كورونا في قطاع غزة، عن

4 حالات وفاة بفيروس كورونا، و( 1463 ) إصابة جديدة، بعد اجراء 3921 فحص مخبري.

كما بلغ اجمالي المتعافين 58743 حالة، واجمالي الوفيات 636 حالة وفاة، فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 277 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 201 حالة.