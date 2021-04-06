إعلان هام من وزارة الصحة بشأن تطعيم لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 6/4/2021، المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عام، التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح مباشرة.

وجاءت دعوة وزارة الصحة، بناءً على خطتها في تطعيم المواطنين ضد جائحة كوفيد 19.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عام، التوجه الى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة ، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً وعلى مدار أيام الاسبوع من السبت الى الخميس.

وأكدت وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في اعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

وبينت أن مراكز التطعيم هي:-

◼️محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا

◼️محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة

◼️محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة

◼️محافظة خان يونس: عيادة مسقط القرارة

محافظة رفح: عيادة رفح الوكالة