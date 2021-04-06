رسائل ومسجات شهر رمضان 2021، اقترب شهر رمضان المبارك وفيه يتبادل المسلمون والمحبون والأقارب والأصدقاء أجمل الرسائل والمسجات بهذه المناسبة، عبر الهاتف الخلوي وتطبيقاته كالواتساب والرسائل القصيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك خاصةً مع انتشار جائحة كورونا التي منعت من الزيارات العائلية.

"موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اختار لكم مجموعة رسائل قصيرة SMS لتهنئوا بها أحباءكم في شهر رمضان المبارك 2021:

رسائل ومسجات شهر رمضان 2021... الله يزيد هالوجه المنور نور.. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه رمضان وهو مسرور

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم رمضان وايامه

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر

رسائل ومسجات شهر رمضان 2021...

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك ..

رسائل ومسجات شهر رمضان 2021...

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل رمضان وانت بخير))

أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار .. وصحبة الاخيار .. ورحمة الغفار .. وجنة الأبرار

الله يملأ قلبى وقلبك بالقرآن ويجمعنى بك فى ظل الرحمن .. ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان .. ويجمعنا ومن يحبنا فى دار الجنان

رسائل ومسجات شهر رمضان 2021...

رفع الله قدرك .. وفرج كربك .. وبلغك شهرك الذى أحبه ربك .. ودمت لمن أحبك

رسائل ومسجات شهر رمضان 2021...

كل عام وانت الى الله أقرب .. ولفعل الطاعات أسبق .. وإلى الجنة أرغب

بلغك الله العشر .. ورفع عنا وعنك الشر .. وأكرمك بليلة القدر .. وأسعدك طول الدهر

نسأل الله ان يجعله علينا خير شهر وبركة وان يمن علينا بالخير وان يغفر ذنوبنا كاملة وان يوفقنا الى صيامة وقيامة .

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين ووفقك فى شهر الصائمين

إذا سبقتنى بالتهنئة فهذا لكرم اخلاقك وفضلك. وإن سبقتك فذلك لمكانتك وقدرك. لك منى كل الود والتقدير والاحترام ورمضان كريم

اللهـٌم اجعل رمضان شهراً جديداً لأرواحنا تمحو عنا مامضى وتبلغنا عفوك والرضى والعتق من النار ونحن وأنتم بأتم الصحة والعافيه , وكل عام وأنتم طيبين.

ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المُثقلة، ستُصلحه أيام رمضان بإذن الله مبارك عليكم شهر رمضان، أسأل الله تعالى أن يُعيننا على صيامه وقيامه،كل عام وأنتم بخير .

رمضان هذه السنة غير، لكن كل حروفه خير مبارك عليكم وتقبّل منكم صالح الأعمال.

فليبعَث لكم ربي فرحاً لا يفنىٰ، وخيراً لايزول، ورزق لا يبلى، ببركة أيام الشهر الكريم، وكل عام وانت بخير.

كل عام واللى احبهم جنبي وبخير، كل عام ورمضان ينور دنيتي انا والغير، كل عام ورسالتي توصل للي احبهم مع كل حمامة وطير،كل عام ورمضان مبارك علينا وعليكم .

يا أغلى البشر والناس ، يادانه الدنيا والاحساس، ياللى مكانك في القلب يسوى ذهب وألماس، أهنيك بشهر رمضان، وعساك دوم بخير ومن عواده.

لاتنسى تستقبل الرساله، ياللى على البال والخاطر مايفارقني، شوف الهلال اشلون منور وزاهي بجماله، هذي بشاير دخول الشهر الفضيل،وكل سنة وانت طيب يا صاحب القلب الاصيل.

اللهم بلغنا رمضان بلوغاً يهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار يا أرحم الراحمين كل عام وانتم بخير.

بريحة العطر والمسك والعود، رمضان علينا وعليكم يعود، تهاني لكم من قلب ودود.

تهنئة ممزوجة بدعوة من القلب أن يحفظك الله في هذه الأيام المباركه، وتبارك لك بحلول رمضان الكريم.

الناس تسلم على الناس، وانا اخصص لك كلامي يا صاحب الذوق والاحساس، اهنيك وارسل لك بوسه على الراس، وبشهر رمضان كل ابارك واهني ياللى معدنك ذهب والماس .

رمضان كريم . أسال الله لك راحة تملئ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضى ربك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرحا يمحو همك وإيمانا يشرح صدرك ونورا يعلو وجهك

تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان

بريحة العطر والمسك والعود .. رمضان علينا وعليكم يعود .. شهر الخير والكرم والجود .. تهاني لكم من قلب ودود.