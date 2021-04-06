السودان يعلن الغاء قانون مقاطعة "اسرائيل"

صوتت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء 6 ابريل 2021 لصالح إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" لعام 1958، في أحدث تطور في العلاقات بين الجانبين.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون لسنة 2021 م "مؤكدا على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

وقال مجلس الوزراء إن هذه الخطوة تتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان، كي تدخل حيز التنفيذ.

وفي حين أكدت السلطات المدنية السودانية أن قرار بدء العلاقات مع "إسرائيل" سيترك للبرلمان الانتقالي الذي لم يتم تشكيله بعد، فإن تصويت يوم الثلاثاء يعد خطوة يمكن أن تمهد الطريق لزيارات رسمية ولمزيد من العلاقات الدبلوماسية.

وانضم السودان العام الماضي لاتفاقات التطبيع مع "إسرائيل" رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.