بالصور مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع الشهيد منصور بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:38 م
06 ابريل 2021
تشييع الشهيد اسامة منصور.jpg
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أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور في قرية بدو المجاورة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت من قرية بدو باتجاه حاجز بيت اكسا، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد وبجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

واستشهد منصور (42 عاما) وأصيبت زوجته فجر اليوم، بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

 

تشييع شهيد2.jpg
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تشييع الشهيد اسامة منصور.jpg
تشييع شهيد.jpg
تششيع شهيد.jpg
 

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