التعليم بغزة يُقرر إغلاق المدارس والعودة للتعليم عن بعد

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء 6/4/2021، التحول من التعليم المدمج إلى النظام الكامل للتعليم عن بعد ابتداءً من الغد الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، بناءً على توصيات خلية الأزمة الحكومية وبسبب الظروف الصحية الحالية التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أنه بناء على هذا القرار ينتهي الدوام الوجاهي لطلبة المدارس ابتداءً من اليوم الثلاثاء ويبدأ استخدام الفصول الافتراضية الإلكترونية مع تفعيل كافة أدوات التعليم عن بعد مثل: بطاقات التعلم الذاتي، والدروس المصورة التي تبث على قناة روافد التعليمية، والدروس التي تبثها إذاعة صوت التربية والتعليم وصفحتي الإذاعة والقناة على الفيسبوك إلى جانب بوابة روافد التعليمية.

وأشارت إلى ضرورة أن يقوم معلمو الصفوف من الأول حتى الرابع بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي، وتوفير التعليمات والمواد التعليمية اللازمة لاستمرار تعلم الطلبة. فيما يقوم معلمو الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر بشرح دروسهم عن بعد من خلال الصفوف الافتراضية حسب خطة توزيع المحتوى.

وأوضحت الوزارة، أنه بخصوص المدارس التي لم تنته من تنفيذ اختبار نصف الفصل وجاهياً، تكمل تنفيذه إلكترونيا، وفي حال استمرار الإغلاق يتم تنفيذ التعيينات الخاصة بشهري أبريل ومايو وفق ما تم توضيحه في نشرات سابقة.

كما أهابت وزارة التعليم بالسادة أولياء الأمور متابعة أبنائهم وحثهم على متابعة الفصول الافتراضية وباقي وسائل التعليم عن بعد لضمان الاستفادة القصوى منها، والتأكد من استعداد أبنائهم للامتحانات النهائية للفصل الثاني حال اتخاذ القرار الخاص بذلك.