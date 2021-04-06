الداخلية تُقرر إغلاق المؤسسات الحكومية ووقف المركبات من مساء يوم غدٍ حتى الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 6/4/2021، عن فرض مزيد من الإجراءات الوقائية، لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الوزارة قررت وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من يوم غدٍ الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

كما قررت، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

فيما أبقت على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

وأوضح البزم، أن مباحث كورونا بالشرطة ستقوم بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.