طريقة التسجيل في تطبيق "اعتمرنا" لأداء العمرة في رمضان 2021

اصدر الشيخ عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قرارا برفع القوة التشغيلية في الحرم استعداداً لاستقبال موسم شهر رمضان، وزوار البيت الحرام لأداء العمرة، أو أداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف، في ظل التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة منعاَ لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المعتمرين أثناء قضاء النسك.

إجراءات وضوابط عمرة رمضان 2021

أعلنت الوزارة عن استعدادها الكامل لاستقبال المصلين والزوار والمعتمرين في رمضان، مع وضع عدد من الاشتراطات والضوابط منها تطعيم وتحصين كافة العاملين بالحرم، وتعقيم الجمرات، الى جانب منع لمس الحجر الأسود أثناء التواجد في الحرم، والحرص على تباعد المعتمرين بين بعضهم البعض.

كما أكدت الوزارة على وجود بعض الضوابط والإجراءات التي يجب على المواطن المعتمر الالتزام بها أثناء أداءه عمر رمضان وهي كالتالي:

يبدأ منح التصاريح لأداء مناسك عمرة رمضان، والصلاة في المسجد الحرام. وزيارة المسجد النبوي الشريف هذا العام 1442 بدايةً من يوم 1 رمضان المقبل، على أن يكون للأشخاص المحصنين فقط ضد فيروس كورونا المستجد عبر تطبيق “توكلنا”، والذي يظهر فئات التحصين وهي:

محصن وتعافى من الإصابة بالفيروس.

أو محصن حاصل على الجرعة الأولى من اللقاح والتي مر عليها 14 يوماً.

بالإضافة إلى محصن حاصل على جرعتين الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا.

كذلك قيام المواطن بحجز تصاريح أداء مناسك العمرة في رمضان أو الزيارات أو الصلوات من خلال تطبيقي “توكلنا”، و”اعتمرنا”.

واختيار الموعد المناسب وفقاً لرغبة المعتمر والمواعيد المتوفرة، والتي تتماشى مع القوى التشغيلية في الحرم. يتم التأكد من صلاحية تصاريح العمرة أو الزيارة أو الصلاة من خلال تطبيق “توكلنا”. وذلك عبر حساب المستفيد من التصاريح الحاصل عليها من التطبيق الرسمي” اعتمرنا”.

طريقة التسجيل والحجز في عمرة رمضان 2021

أطلقت الوزارة تطبيق “اعتمرنا” وتطبيق “توكلنا” من أجل تسهيل على المواطنين حجز العمرة والتقديم عليها قبل الذهاب، وذلك في إطار حرص المملكة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

ومن هذا المنطلق ازدادت عمليات البحث عن طرق التسجيل والحجز لأداء العمرة أو أداء صلوات التراويح داخل الحرم المكي، لذا يتم التسجيل عبر هذا التطبيق من خلال هذه الخطوات:

يجب التسجيل بشكل مسبق في تطبيق “توكلنا” كي يتم التأكد من خلو المتقدم. من إصابته بفيروس كورونا، بعد ذلك تحميل التطبيق على الجهاز الخاص بك، والتسجيل عبر التطبيق. بعد فتح التطبيق، ادخل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة. اختر الحصول على التصريح سواء من أجل العمرة، أو الزيارة أو حتى الصلاة في الروضة الشريفة أو المسجد الحرام. ويجب عليك اختيار الوقت المناسب، وفق المواعيد المتوفرة. كما يجب اختيار الخدمات المتاحة مثل وسيلة المواصلات، مراكز الخدمات، نقاط التجمع. بعد ذلك يقوم المواطن بالوصول إلى مراكز النقل أو نقاط التجمع والتي سيتم الإعلان عن أماكنها في وقت لاحق. وينبغي على المتقدم إظهار التصريح الخاص به للموظف المسؤول. مع ضرورة التقيد بالوقت الممنوح له، والالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد. كما يجب على المعتمرين ركوب وسيلة النقل الخاصة بهم عبر مراكز نقل المعتمرين. بعد ذلك التوجه مباشرةً إلى الحرم المكي لأداء النسك، وبعد الانتهاء يجب العودة مرة أخرى إلى مركز تجمع نقل المعتمرين. وهنا يستطيع ضيوف الحرم المكي المبيت في إحدى فنادق مكة، وفي حالة الرغبة في إقامة الصلاة في المسجد الحرام. يمكنك الحصول على تصريح وفقاَ للأوقات المتاحة عبر التطبيق.

لتنزيل رابط اعتمرنا اضغط هنا