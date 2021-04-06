أبو مذكور ينفي وجود قرار بإلغاء موسم الحج والعمرة لهذا العام

أكد رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات المنسوبة له حول الغاء موسم الحج والعمرة لهذا العام هي تصريحات عارية عن الصحة.

وأوضح أبو مذكور خلال تصريحات صحفية، بأن هناك قراراَ يقضي باجراء موسم العمرة ولكن لضيق الوقت لن نتمكن من تسهيل الموسم.

وفيما يخص موسم الحج، قال أبو مذكور بأن قرار موسم الحج هو قرار يصدر بالغاء او تسهيل الموسم فقط من المملكة العربية السعودية ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مبينا " أننا بانتظار إبلاغنا من قبل وزارة الاوقاف بقرار موسم الحج المبني علي قرار المملكة العربية السعودية"، مجدداً تأكيده على عدم صدور أي قرار بإلغاء موسم الحج لهذا العام حتي اللحظة.