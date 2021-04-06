عدنان: تحرير جثامين الشهداء يجب أن يوازي تحرير الأسرى

أطلقت القوى الإسلامية والوطنية في الضفة المحتلة أمس، فعاليات يوم الأسير والتي حملت عنوان "ولدنا أحرار"، لدعم الأسرى في سجون الاحتلال.

وجاء إطلاق الحملة خلال اعتصام للفصائل الفلسطينية في منزل الشهيد المحتجز جثمانه كمال أبو وعر في محافظة جنين.

بدوره قال الشيخ القيادي خضر عدنان كلمة للمقاومة الفلسطينية ولكل المؤسسات الفلسطينية ولكل أبناء شبعنا، إن تحرير جثامين الشهداء يجب أن يوازي تحرير أسرانا.

وأضاف عدنان أن الكل الفلسطيني يجب أن يتشبث بهذا المطلب الفلسطيني ولابد أن يرافقه الفعل المؤدي لذلك المطلب.

الرابط بين الشهيد الأسير والأسير، مشدداً على أن هذه رسالة يجب أن تصل للاحتلال بألا يفكر مجرد تفكير أن جثامين جنوده هي أغلى من جثامين شهدائنا المحتجزين في مقابر الأرقام.

وأشار عدنان للوضع الخطير للأسرى في سجون الاحتلال في ظل تفشي فيروس كورونا، فهناك خشية حقيقية على حياتهم موضحاً أن كمال كان مناضلاً ومن ثم أسيراً قبل أن يرتقي شهيداً رحمه الله.