الخارجية: ندين منع الاحتلال لقاء حول الانتخابات في القدس

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن قيام الاحتلال بمنع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن الانتخابات التشريعية يعد مؤشر خطير على موقف الاحتلال اتجاه مشاركة القدس في الانتخابات.

وكانت فضت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، لقاءً تشاوريًا لعدد من المقدسيين في احد الفنادق في حي الشيخ جراح، واعتقلت عدد من المشاركين وسلمت آخرين طلبات للمثول لمخابرات الاحتلال.

وأدانت الخارجية هذا الاعتداء واصفةً اياه بالعدوان على الديمقراطية الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين.

كما اشارت أن الاتفاقيات نصت بوضوح كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع.

وقالت الخارجية: "ان ذلك تراجع عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب "الإسرائيلي" والتي تؤكد على التزام الاحتلال بالاتفاقيات".