حماس: جرائم الاحتلال بحق شعبنا يؤكد عقليته الإجرامية

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، الشهيد أسامة منصور (42 عامًا)، من بلدة بدو، والذي ارتقى شهيداً في جريمة جبانة نفذها جيش الاحتلال بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته في بلدة بيرنبالا شمال غرب مدينة القدس

وقالت الحركة في بيان لها، بأن تصاعد جرائم القتل بحق أبناء شعبنا واعتداءات المستوطنين، يؤكد هوية جيش الاحتلال وعقليته الإجرامية، واستخدامه الإرهاب لحماية مشروعه الاستيطاني الذي سيكون مصيره الزوال.

وأوضحت الحركة بأن المقاومة هي القادرة على لجم الاحتلال وردع مستوطنيه عن مواصلة جرائمهم بحق شعبنا وأرضه، داعية إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة ردا على جرائم الاحتلال.