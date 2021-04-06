محلل سياسي: العملية الانتخابية لن تحدث بالقدس في ظل وجود الاحتلال

أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، أن اجراء الانتخابات التشريعية سيفتح الباب حول تساؤل من سيمنع الاحتلال من اعتقال المرشحين والمواطنين أثناء العملية الانتخابية

وقال لافي خلال حديث لـ" إذاعة صوت القدس بغزة "، اليوم الثلاثاء، بأن عقد الانتخابات الفلسطينية تحت الاحتلال هي من المفارقات العجيبة, والمفترض أن يكون مشروع السلطة تحرير الأرض، مبيناً بأن إجراء العملية الانتخابية لا يمكن أن تحدث في ظل وجود الاحتلال المتحكم على الأرض بشكل فعلي.

وأوضح بان الشعب الفلسطيني بات أمام خيارين, أولهما القبول بالإملاءات الصهيونية بدون مدينة القدس والنزول لرغبة الاحتلال وهو مؤشر خطير وثانيهما الشعب يتمرس حول موقفه بأنه لا انتخابات بدون القدس ويقاتل من أجل ذلك في قطاع غزة.

واشار لافي إلي ضرورة الاتفاق على برامج وطنية تخدم القضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.