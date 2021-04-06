هل يشهد جدول توزيع الكهرباء زيادة في ساعات الوصل خلال شهر رمضان؟

توقع المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، بأن يشهد جدول توزيع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك حالة من الاستقرار بسبب اعتدال الطقس.

وقال ثابت خلال حديث لـ" وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، اليوم الثلاثاء، بأن الاجواء الربيعية تساعد بشكل كبير في استثمار الطاقة المتوفرة لدينا لأبعد حد برغم وجود المفاجأة الغير سارة مثل "قطع في الخطوط الرئيسية أو تعطلها".

وأضاف:" الاستقرار في الحالة الكهربائية التي يشهدها القطاع خلال هذه الفترة هي نتاج جهود مضنية بذلتها الشركة خلال الأعوام السابقة لتطوير الشبكة وتأهيلها "، موكداً بأن الشركة وطواقهما الفنية والهندسية على أتم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وبين ثابت بأن طواقم الشركة بكامل الجهوزية لتعامل مع أي مناسبة أو حدث ولن تقف لحظة واحدة عن واجبها كما كل مرة.

يشار الي أن شركة توزيع كهرباء لا تزال تعمل بجدول كهرباء 8 ساعات وصل و8 قطع نتيجة العجز في كميات الكهرباء