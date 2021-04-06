ابو مذكور: السعودية لم تبلغنا حتى اللحظة بالموافقة على موسم الحج والعمرة

قال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور اليوم الثلاثاء: "إن السعودية لم تصدر حتى اللحظة أي قرار لأي دولة بالموافقة على موسم الحج، كما انها لم تبلغ فلسطين بالموافقة للمشاركة بموسم العمرة.

وأضاف ابو مذكور:"نحن بانتظار موافقة من وزارة الحج السعودية بأن يكون هناك دعوة للعالم العربي والإسلامي لموسم الحج لهذا العام".

وأشار انه من المستبعد أن تشارك فلسطين في موسم العمرة لهذا العام بسبب ضيق الوقت المتبقي على قدوم شهر رمضان وما يحتاجه الأمر من تعاقد مع الشركات السعودية والذي يحتاج مدة لا تقل عن شهر.

ويشار انه يقدر عدد المعتمرين من قطاع غزة كل عام 9000 معتمر، و2500 حاج.

ولفت أبو مذكور أن شركات الحج والعمرة تعاني من خسائر مستمرة منذ أكثر من عام وشهرين، بسبب توقفها عن العمل، مما زاد من معاناة أصحابها وأسرهم، مبيناً أن قيمة الخسائر التي تكبدتها 74 شركة معتمدة من وزارة الأوقاف لهذا العام بسبب إلغاء موسمي الحج والعمرة فقط هي حوالي مليون دينار أردني.

كما طالب الحكومة بصرف مساعدات وتعويضات لشركات الحج والعمرة تعويضاً عما تكبدته خلال العامين الماضيين من خسائر فادحة في ظل توقف مواسم الحج والعمرة، وتفشي فيروس كورونا.