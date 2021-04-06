يستعد المشاهدون للفضائيات والقنوات التلفزيونية لمتابعة ما يحلو لهم من برامج مسلسلات ستبث خلال شهر رمضان المبارك، فيبدأ البحث عن تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان 2021.

فخلال شهر رمضان المبارك تبث القنوات المختلفة البرامج والمسلسلات الرمضانية المختلفة، على مدار 24 ساعة بدون توقف.

فإذا كنت تبحث عن قنوات المسلسلات المصرية في رمضان، وقنوات المسلسلات العربية، نعرض إليكم تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات..

وفيما يلي تردد قنوات المسلسلات الجديدة في شهر رمضان على النايل سات!

تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان

معدل الترميز: 27500

التردد: 11449

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: DMC Drama

تردد قنوات مسلسلات رمضان 2021

معدل الترميز: 27500

التردد: (11919) – (11488)

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: CBC Drama

تردد قنوات المسلسلات المصرية

معدل الترميز: 27500

التردد: 10853

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: ON Drama

تردد قنوات مسلسلات مصرية 2021

معدل الترميز: 27500

التردد: 12053

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: ON Drama

تردد قنوات مسلسلات قديمة

معدل الترميز: 27500

التردد: 11843

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: Maspero Zaman

تردد قنوات مسلسلات جديدة

معدل الترميز: 27500

التردد: 1206

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: Al- Hayah TV