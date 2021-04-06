فصائل المقاومة تعلن استنكارها لقرار لجنة الانتخابات باستبعاد الأسير سلامة

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات استبعاد الأسير حسن سلامة من الترشح للانتخابات التشريعية والذي يمثل قامة وطنية من قامات الحركة الأسيرة تحت مبرر إجرائي بسيط.

وأكدت الفصائل في بيان لها، أن هذا القرار هو جريمة وطنية كبيرة تستوجب التراجع عنه فوراً، وكان الأولى بلجنة الانتخابات ومحكمة قضايا الانتخابات أن تتعامل بروح القانون ومساواة الأسرى بأهل القدس، وأن تنظر للمسألة من المنظور الوطني الذي يُقدر الأسرى ويُعظم تضحياتهم.

ودعت الفصائل إلى ضرورة المُضي قدماً في عقد الانتخابات التشريعية فى القدس في مواجهة مسلسل الاعتداءات والجرائم الصهيونية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودانت الفصائل في بيانها، اعتقال الاحتلال للمرشح في قائمة القدس موعدنا الأخ حسن الوردياني، الأمر الذي نعده تدخلاً سافراً في الانتخابات الفلسطينية من خِلال الملاحقة والاستهداف المباشر، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية للمرشحين وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم الانتخابي.

وناشدت فصائل المقاومة عموم شعبنا الفلسطيني لضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة اللازمة لمواجهة وباء كورونا، في ظِل التزايد المقلق لعدد الإصابات وانتشار السلالة الجديدة المتحورة، سائلين السلامة والعافية لأبناء شعبنا الفلسطيني، مشددة على ضرورة إمداد شعبنا بلقاح فيروس كورونا، وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في الحصول على اللقاح، وعلى المؤسسات الدولية التدخل العاجل لتزويد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة وأماكن الشتات باللقاحات المطلوبة.

وزفت الفصائل ابن القدس الشهيد أسامة صدقي منصور، الذي ارتقى برصاص العدو الصهيوني، مؤكدة أن هذه الجريمة هي تأكيد واضح على مدى العقلية الإجرامية الصهيونية بحق أبناء شعبنا، متمنياً الشفاء العاجل لزوجته المصابة، داعية الفصائل للرد العاجل على الجريمة البشعة ورفع مستوى المواجهة مع العدو الصهيوني على كافة نقاط التماس في الضفة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان.

وهنأت فصائل المقاومة الأسرى المُفرَج عنهم من سجون العدو الصهيوني، وعلى رأسهم الأسير القائد رشدي أبو مخ والأسير محمد سلامة والأسير محمود أبو عيشة.