انتعاش اسعار النفط عالمياً

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ارتفاع اسعار النفط

وقد ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء6-4-2021، حيث يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق بفعل ارتفاع إنتاج "أوبك+"، فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية أخرى.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26 بالمئة إلى 62.93 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.2 بالمئة أمس الاثنين.

ارتفاع اسعار النفط

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.38 بالمئة إلى 59.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6 بالمئة أمس الاثنين.

وجاءت هذه البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة الماضي فاق كل التوقعات، من خلال إضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي.

ارتفاع اسعار النفط

وساهم ذلك في تبديد المخاوف بشأن اتفاق أبرم الأسبوع الماضي من جانب مجموعة "أوبك+" لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو المقبل، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو المقبل، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تتخلص السعودية من خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا على مدى تلك الأشهر الثلاثة. وفي الوقت ذاته، تعكف إيران، العضو في منظمة "أوبك" المعفاة من القيام بتخفيضات، على زيادة الإمدادات.

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