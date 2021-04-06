متى سيتم صرف الـمنحة القطرية الـ100 دولار في قطاع غزة؟

يترقب المواطنين في قطاع غزة نشر رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار ، عن شهر مارس2021 ، وذلك بعد التأخر عن موعد ، وخاصة ان اللجنة القطرية تبدأ بصرف المنحة في بداية الشهر .
عزيزة الكحلوت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة نفت خلال تصريحات خاصة لها تحديد أي موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة ، مؤكدة ان لا اسماء جديدة في المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار .
السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اعلن بداية الشهر الماضي عن صرف المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر فبراير وفقا لإجراءات الوقاية الصحية نتيجة لارتفاع الاصابات بفيروس كورونا .
الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :
الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.
*الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية
*كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد
*الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.
شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية ديسمبر 2021
وحددت اللجنة القطرية الفئة المستفيدة من المنحة القطرية وعددهم 100 ألف أسرة ، كما من المتوقع ان تواصل اللجنة على نفس عدد المستفيدين ، وفق التالي :
أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .
ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.
ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.
رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.
وفيما يلي رابط فحص المنحة القطرية الت100 دولار :