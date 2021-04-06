فلسطين اليوم تنشر كشف القوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية 2021

نشرت لجنة الانتخابات المركزية اسماء المرشحين ضمن القوائم التي تم قبولها للدخول في معترك الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 22 مايو 2021
ووفقًا للجنة الانتخابات، فإنها قبلت 36 قائمة في الاراضي الفلسطينية وسيتم نشرها عبر ملف "بي دي اف PDF وسيحتوي الملف على شعار القائمة واسماء المرشحين فيها.
6- المبادرة الوطنية الفلسطينية للتغير وانهاء الانقسام
10- القدس موعدنا
11- المستقبل
12- العودة
13- عائدون
14- القائمة المستقلة
15- عدالة
17- الفجر الجديد
19- نبض الشعب
20- نهضة وطن
21- نبض البلد
22- العدالة والبناء
23- كتلة العهد والوفاء (المرابطون)
24- صوت الناس
25- اليسار الموحد
27- معا قادرون
28- فلسطين الموحدة
29- تجمع المستقلين
30- الحرية والكرامة
33- قائمة كفاءة
34- قائمة العدالة للجميع المستقلة
35- قائمة الحرية
36- قائمة حركة فتح