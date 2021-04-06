فلسطين اليوم تنشر كشف القوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية 2021

نشرت لجنة الانتخابات المركزية اسماء المرشحين ضمن القوائم التي تم قبولها للدخول في معترك الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 22 مايو 2021

ووفقًا للجنة الانتخابات، فإنها قبلت 36 قائمة في الاراضي الفلسطينية وسيتم نشرها عبر ملف "بي دي اف PDF وسيحتوي الملف على شعار القائمة واسماء المرشحين فيها.

1- فلسطين للجميع

2- التغير الديمقراطي

3- كرامتي الشبابية المستقلة

4- الوفاء والبناء

5- حراك طفح الكيل

6- المبادرة الوطنية الفلسطينية للتغير وانهاء الانقسام

7- تجمع الكل الفلسطيني

8- وطن للمستقلين

9- فلسطين تجمعنا

10- القدس موعدنا

11- المستقبل

12- العودة

13- عائدون

14- القائمة المستقلة

15- عدالة

16- العهد للوطن (مستقلة)

17- الفجر الجديد

18- الحراك الفلسطيني الموحد

19- نبض الشعب

20- نهضة وطن

21- نبض البلد

22- العدالة والبناء

23- كتلة العهد والوفاء (المرابطون)

24- صوت الناس

25- اليسار الموحد

26- الحركة الوطنية حق

27- معا قادرون

28- فلسطين الموحدة

29- تجمع المستقلين

30- الحرية والكرامة

31- حلم التجمع الشباب المستقل

32- المستقبل الفلسطيني

33- قائمة كفاءة

34- قائمة العدالة للجميع المستقلة

35- قائمة الحرية

36- قائمة حركة فتح