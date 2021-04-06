شهيد برصاص الاحتلال في قرية بير نبالا شمال غرب القدس وإصابة زوجته

استشهد صباح اليوم الثلاثاء 6/4/2021 ، المواطن أسامة صدقي منصور"42 عاما" في بلدة بير نبالا شمال غرب القدس، بعد اطلاق قوات الاحتلال النار صوب السيارة التي كان يستقلها.

وأكدت وزارة الصحة ، استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر حيث وصفت "حالتها بالمستقرة ".

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد منصور من قرية بدو شمال غرب القدس.

يذكر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريتي بير نبالا والجيب الليلة الماضية بعد اقتحامهما بعدة سيارات عسكرية.