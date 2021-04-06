أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 ، وسجلت مواقع الانترنت علميات بحث عالية على أسعار الذهب في المملكة العربية ، ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي ستجيب عن استفساراتكم ، تابع معنا ، وتشمل المقالة التي لاقت رواجًا واسعا حول أسعار الذهب في السعودية، وهي أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)، وأيضًا على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في الاسعار .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية 6 ابريل 2021 :

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية اليوم ، ولقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار). فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

في حين وصل سعر عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار). كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

اما سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة العربية السعودية بلغ 6487.50 ريال (1730 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1459.21 ريال (389.12 دولار).

أسعار الذهب الاثنين في السعودية 5 ابريل 2021 :

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6487.50 ريال (1730 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1459.21 ريال (389.12 دولار).

أسعار الذهب في السعودية يوم الاحد الموافق 4 – 4- 2021 :

وبحسب مواقع إخبارية محلية سعودية ، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار)، فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

أما عن جرام الذهب من عيار 18 فقد سجل اليوم الاحد ، 156.34 ريال (41.69 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

الأوقية (الأونصة) في السعودية ، فقد سجلت 6487.50 ريال (1730 دولارا)... عرض المزيد