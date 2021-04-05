سعر صرف الدولار الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 في السوق السوداء ، ويحرص فريق فلسطين اليوم على توفير هذه المقالات التي توضح من خلالها سعر الصرف أمام الذهب الجديد ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية والذهب اليوم الثلاثاء الموافق 6-4- 2021 :

وأوضح اقتصاديين، أن الأسعار تختلف اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة .

وجاءت الأسعار على النحو التالي : وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الأحد في سوريا نحو 195 ألفا و411 ليرة للشراء، و200 ألف و962 ليرة للبيع. في حين ، سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 178 ألفا و974 ليرة للشراء، و184 ألفا و59 ليرة للبيع.

أما عيار 21 سجل نحو 171 ألفا و60 ليرة للشراء، و175 ألفا و920 ليرة للبيع، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 146 ألفا و710 ليرات للشراء، و150 ألفا و878 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي لدى السوق السوداء ارتفاعًا إلى 3520 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع، مقابل 3500 ليرة للشراء و3600 ليرة للبيع.

ولقد استقر سعر الدولار في سورية بتعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

سعر صرف الدولار والذهب اليوم الخميس الموافق 1-4-202

سعر صرف الدولار والذهب اليوم الخميس الموافق 1-4-2021 ، وأكد مواقع إخبارية عالمية أن سعر الدولار تراجع في بداية التعاملات الفورية، في الوقت الذي صعد فيه الذهب، بعد هبوطه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع .

وأوضحت المواقع الإخبارية المهتمة في سعر الدولار والذهب ، أن المعدن الأصفر صعد في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة ووصل إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش،

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" ، فقد جاء ارتفاع الذهب، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس/ آذار عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من دولار أمريكي أضعف وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية، وفق المحلل المالي جيفري هالي .

وأشارت رويترز إلى أن مؤشر الدولار هبط بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، عن ثاني مقترح تشريعي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات خلال شهرين من توليه منصبه، ويشمل 621 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.