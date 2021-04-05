غدًا: رئيس الكيان المحتل سيعلن عن قرار التفويض لتشكيل الحكومة "الاسرائيلية"

من المتوقع أن يعلن رئيس الكيان المحتل "رؤوفين ريفلين" غدًا الثلاثاء قراره بشأن تفويض عضو من "الكنيست" لتشكيل الحكومة "الإسرائيلية".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، انه "يحتمل أن يكلف عضو الكنيست رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي حصل على أكبر عدد من التوصيات 52 مقابل 45 ليائير لبيد".

رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، قال أمس: إنه "عرض على رئيس حزب يمينا، نفتالي بينيت، تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة".

وأضاف لبيد، أن العرض ينص على أن بينيت يشغل المنصب أولا. موضحًا أن "هناك تحركات حثيثة لتشكيل حكومة موافقة وطنية".

وفي 23 مارس الماضي، أجرى الاحتلال الاسرائيلي انتخاباته الرابعة، بعدما فشل نتنياهو في الاستمرارية بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس حزب "ازرق ابيض" بيني غانتس، حيث اتفاقا على التناوب على منصب رئيس الوزراء.