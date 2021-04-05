راصد جوي : ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تشهد الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً في درجات الحرارة، لتترواح ما بين نهاية العشرينيات وحتى مُنتصف الثلاثينيات على اختلاف التضاريس ما بين جبلية ومنخفضة وغورية .

وقال العلامي، مساء اليوم، بأن درجات الحراره ليوم الخميس ستشهد انخفاضا وتتحول الاجواء إلى لـطيفة، معتدلة نهاراً وباردة نسبياً- باردة ليلاً.

أما الجمعة والسبت، ستواصل درجات الحرارة انخفاضها وتميل الأجواء للبرودة نهاراً وباردة بشكل واضح ليلاً خاصة في المناطق الجبلية (12 درجة نهاراً ، 5-7 ليلاً).