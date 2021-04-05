حالتا وفاة و54 إصابة بفيروس كورونا في القدس

أكد عضو وحدة مكافحة كورونا في مدينة القدس الدكتور علي الجبريني ، اليوم الاثنين، بأن المنحى الوبائي الخاص بفيروس كورونا في مدينة القدس يشهد انخفاضًا واضحًا في اعداد المصابين.

وقال الجبريني خلال تصريحات صحفية بأن المدينة سجلت خلال ثلاثة أيام حالتي وفاة جديدة في حي كفر عقب وشعفاط ليرتفع عدد حالات الوفاة الى ٢٧٦ منذ بداية الجائحة، فيما سجل (٥٤) إصابة موزعة على النحو التالي :

اليوم (٢٢) إصابة ، أمس (١٨) ، السبت (١٤) ، بالمقابل تم تسجيل (١٥٤) حالة تعاف ؛ لينخفض عدد الإصابات النشطة الى (٤٠٨) إصابات منها (٥٦) في المستشفيات .

وفيما يخص حملة التطعيمات أوضح الجبريني، بأن حوالي ١٥٠ الفاً تلقوا الجرعة الاولى ، وحوالي ١١٩ الفاً تلقوا الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن حالة الاقبال على تلقي اللقاحات ضعيفة رغم فتح عدد من المراكز والمحطات في أنحاء المدينة .

ودعا الجبريني المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وفي مقدمتها إرتداء الكمامة ، الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، والنظافة والتعقيم ، سائلا الله السلامة للجميع