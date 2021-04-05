مصر تدرج 51 عضوًا من "جماعة الاخوان" على قوائم "الإرهاب"

أدرجت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، 51 عضوًا من "جماعة الإخوان المسلمين"، في "قائمة الكيانات الإرهابية"، وفق وسائل إعلام محلية مصرية.

وأوضحت صحيفة "الاهرام" المصرية، أن السلطات أدرجت الأعضاء في جماعة الاخوان لـ"قوائم الإرهاب"، لمدة 5 سنوات.

وفي السياق، قررت النيابة العامة المصرية إدراج أسماء 26 متهمًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات، بدءًا من 25 مارس/آذار الماضي.

يشار إلى أن قانون الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر يضع مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.