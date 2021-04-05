الرجوب يوضح حقيقية سفر الرئيس عباس إلى ألمانيا

أكد أمير سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، ان سبب سفر الرئيس محمود عباء إلى ألمانيا، هو لإجراء فحص طبي روتيني.

وأوضح الرجوب، في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، أن فحص روتيني معد مسبقًا للرئيس أبو مازن، وتم تأجيله أكثر من أسبوعين".

وشدّد على أن الرئيس عباس لا يعاني من مشاكل صحية على الإطلاق، حيث سيخضع الرئيس لتلك الفحوصات وسيعود سريعًا.

صباح اليوم/ أكدت مصادر محلية مطلعة، مغادرة رئيس السلطة محمود عباس الأراضي الفلسطينية متوجهاً إلى الأردن بعد أن حطت طائرة أردنية مقر الرئاسة الفلسطينية ونقلته إلى هناك .

وبينت المصادر، أن عباس توجه إلى الأردن ومنها إلى ألمانيا، دون أي توضيح لسبب المغادرة المفاجئ ، أو إذا كان له علاقة بحالته الصحية...يتبع