الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: نطالب بالعدول عن قرار حرمان القائد سلامة من الترشح

طالبت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس، مساء اليوم الأثنين، محكمة قضايا الانتخابات بالعدول عن قرارها بحرمان الأسير حسن سلامة من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة وإعادة النظر فيه.

وأكدت الهيئة في بيان لها حول استبعاد الاسير سلامة من قائمة "القدس موعدنا"، بأن الأسير القائد حسن سلامة رمز من رموز التضحية والصمود للشعب الفلسطيني، وحرمانه من التقدم لتمثيل شعبه إساءة لتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني

وقالت الهيئة :" لقد دعمنا وتابعنا في الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس حق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على اختلاف انتماءاتهم في المشاركة في صناعة القرار الفلسطيني، ودعمنا ترشح مجموعة من الأسرى لانتخابات المجلس التشريعي القادمة".

وأضافت :" تلقينا بصدمة واستغراب كبيرين قرار لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات، سلب الأسير القائد/ "حسن سلامة" حقه بالترشح للانتخابات التشريعية بدعوى عدم تسجيله في سجل الناخبين"، مبينة بأن الأسباب المعلنة التي ألجأت لجنة الانتخابات المركزية إلى استبعاد الأسير سلامة هي أسباب بيروقراطية لا تنسجم مع حالة الشعب الفلسطيني المحتل والمنتفض في وجه المحتل.

وأوضحت الهيئة :" تجاوزت لجنة الانتخابات المركزية -مشكورة- مسألة البيروقراطية عند العديد من القضايا الوطنية، مثل: حق المقدسيين بالانتخاب والترشح دون تسجيلهم في سجل الناخبين، وكان الأجدر بلجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات تثبيت هذا الحق لأسير اعتقل قبل إجراء أي انتخابات فلسطينية منذ أكثر من ربع قرن دفاعًا عن حقوق شعبه".

وأشارت الهيئة إلى أن المرسوم الرئاسي "مرسوم الانتخابات" وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات جاء نتيجة لتوافق الفصائل الفلسطينية في حوارات القاهرة، وعليه ندعو الفصائل الفلسطينية المتوافقة على هذا المسار إلى قول كلمتها والتوافق على صيغة تضمن للأسير القائد "حسن سلامة" وغيره من الأسرى حقهم بالترشح للانتخابات بعيدًا عن عراقيل الاحتلال