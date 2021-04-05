"مهجة القدس" تهنئ الأسير المحرر رشدي أبو مخ بالإفراج عنه من سجون الاحتلال



تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر المجاهد رشدي حمدان محمد أبو مخ (58 عامًا) من مدينة باقة الغربية في المثلث في الداخل الفلسطيني المحتل، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني بعد اعتقال دام 35 عامًا قضاها بصموده وثباته ومقاومته للاحتلال من وراء القضبان.

و تهنئ مهــجـة الــقـدس عائلة أبو مخ الكرام والأسير المحرر رشدي أبو مخ بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

ويشار الى ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الاسير بتاريخ 23/03/1986م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، وجرى تحديده لاحقًا بـ (35) عامًا، علمًا أنه كان من المفترض أن يُفرج عنه الشهر الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال ادعت أن على الأسير أبو مخ "مخالفة سير" قبل اعتقاله، وعليه تم إضافة 12 يومًا على مدة الحكم ليكون موعد تحرره اليوم، حيث تم اعتقاله إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأسرى وهم: الأسير وليد دقة، وإبراهيم أبو ومخ، وإبراهيم بيادسة؛ بتهمة اختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في العام 1984م؛ وهو أحد أيقونات الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا ما يزيد عن 30 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال.