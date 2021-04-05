انتخابات- بقلم الأسير: سامح سمير الشوبكي

فلسطين اليوم - غزة

بقلم الأسير: سامح سمير الشوبكي _ سجن ريمون الصحراوي





يوجد انتخابات

لا يوجد انتخابات!

جلسوا في القاهرة.. غادروا القاهرة!

وماذا عن القدسِ قالوا

هُناك الحاسمةْ!!

ويْح قومي هل غفلنا قاتلًا مُتربصًا..

رأس الوطنْ؟

قال صوتٌ من بلادي لاهيًا مُنعَمًا

لا تقلقوا سننتخب، بدعمِ

هيئاتِ الأمم

صدَّرَت حيفا وعكا موقفًا مُدويًا يا أحمقُ أين

الأمم.. هل نَسيتَ هتْكَ عرضي

قَتْلَ إبْني.. هَدْمَ بيتي تحتَ

أَنظارِ الأمم؟!

نَطَقَ الجريحُ من عذاباتِ الجراح

يا رجالاتِ السياسة

إَّن شعبي ينتظر.. قول الخلاصة

مني خذوها.. قالَ جدي من قديمٍ لا تنتظرْ

قم وبادر

قم وقاوم.. امنح

الأرض التعب

والدماء والعرق

يا رجالاتِ السياسة

لا تهدروا الزمن الثمين

فلسطينُ لا لن تعود

بالوعود الناعمةْ

بالاقتراع والأوهام

والعقولِ اللاهية

والأموال العابثة

بل تعود.. عَوْدَ الجنان

بالرجالِ والزناد

بالصفوفِ الواحدة

بالقلوبِ النابضة.. شُعلةً مقاومة

بالإيمانَ واليقينِ أنّ الحقَ

عائدٌ.. هذا وعدٌ من إلهي

يا رجالاتِ السياسة

في بلادِ الأنبياء

هذا وعدٌ من إلهي

يا رجالاتِ السياسة

قادمًا.. قادمًا.. قادمًا