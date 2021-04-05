سلاح الجو "الإسرائيلي" يحصل على طائرة استخبارية الأكثر تقدماً

قالت مصادر عبرية، أن سلاح الجو "الإسرائيلي"، امتلك طائرة Oron الأكثر تقدمًا من نوعها في العالم، وأصبحت ضمن سلاحه بعد أن تم تصميمها بعد عمليات سابقة.

ولفتت المصادر أن تلك الطائرات مُصممة مع طبقات تستند إلى خوارزميات متقدمة وذكاء اصطناعي وأداء طيران ممتاز وتكاليف صيانة منخفضة – ستمكن من إنشاء صورة استخباراتية شاملة.

كما تحتوي الطائرة على رادار خاص يعمل في جميع الظروف الجوية ومصنوع في “إسرائيل”:أورون وهي الأكثر تطوراً من نوعه ، طائرة استخبارات ، تم استلامها في قاعدة القوات الجوية نباطييم، تعتمد الطائرة على نظام الطائرات Gulfstream G550 .

وتتميز الطائرة، بأداء طيران ممتاز وتكاليف صيانة منخفضة. سيتم تثبيت رادار متقدم من صنع IAI وأنظمة استخبارات متقدمة على أورون ، من أجل السماح “للجيش الإسرائيلي” ببعد استخباراتي غير مسبوق من حيث تغطية المنطقة وعمق التغطية.

وتعد الطائرة هي تطوير مشترك لمدير الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الحرب والقوات الجوية وقسم المخابرات والبحرية و IAI ، وقد تم تصميمها بعد دروس من الحروب والأحداث العملياتية في الماضي.

وسيتم تزويد الطائرة، بطبقة استخراج معلومات تلقائية تعتمد على خوارزميات متقدمة وذكاء اصطناعي، وسيمكن أذرع "الجيش الإسرائيلي" من الحفاظ على تفوقها الاستخباراتي وتعميقه في مواجهة التحديات التي تواجه الكيان – أثناء نشر القوات البرية لجيوش العدو والمنظمات المعادية، في الدوائر القريبة والبعيدة ، بشكل روتيني ، في مبام وفي القتال.

وبينت المصادر أن السرب 122 – “The Nachshon” ناحشون- سيعمل على تشغيل الطائرة الجديدة التي ستستخدم في مهام استخباراتية في الوقت الفعلي، حيث يعمل السرب حاليًا على تشغيل طائرات شافيت وعيتيم، والتي يتم تشغيلها أيضًا لأغراض استخبارية.