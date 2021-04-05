أول تعليق رسمي للاحتلال بشأن احداث الأردن : ما حدث شان داخلي

في التعليق الاولي لحكومة الاحتلال أعتبر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأحد، ان ما جرى في الأردن شأن داخلي، داعيًا للحفاظ على التحالف القائم معها كمصلحة أمنية وسياسية واقتصادية إسرائيلية، وتقديم المساعدة لها.

وقال غانتس، إن "الأردن دولة سلام جارة، ولها أهمية استراتيجية وتمثل عمقنا الاستراتيجي".

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والصحية بسبب وباء كورونا أثرت بشدة على المملكة الأردنية، معربًا عن أمله في أن يوافق مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي على تقديم المساعدة للأردن في الشأن الصحي والاقتصادي.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت، فإن الأردن أطلع إسرائيل عبر القنوات العسكرية أمس أن الوضع في المملكة تحت السيطرة ولا يوجد ما يُقلق.