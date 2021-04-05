الأسيران سعيد صالح ومجدي ياسين يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت مـؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأسـير المجاهد سعيد عبد الرحمن جبر صالح (36 عامًا)، من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مؤسسة مُهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/04/2004م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد سعيد صالح ولد بتاريخ 20/05/1985م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي. وهو شقيق الأسير المجاهد رمزي الذي يقبع أيضًا في سجن رامون والمحكوم بالسجن (18) عامًا والذي اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 19/12/2005م، على خلفية المشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني. وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، أن الأسير المجاهد مجدي رياض محمد ياسين (36 عامًا) من حي الزيتون بمدينة غزة، أنهى أربعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت ياسين بتاريخ 05/04/2007م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (18) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر، أن الأسير المجاهد مجدي ياسين ولد بتاريخ 19/07/1985م، وهو أعزب، وحصل قبل اعتقاله عن ليسانس "اجتماع" من جامعة الأقصى بغزة، ودرس بكالوريوس علوم سياسية في جامعة الأمة بغزة بطريقة الانتساب عن بعد وهو في الأسر بالإضافة لشهادة الماجستير في العلوم السياسية، وحصل على عدة دورات في تأهيل الدعاة، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.