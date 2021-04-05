اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين في الضفة والقدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر الاثنين 5/4/2021، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد اقتحامها قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية ان دوريات عسكرية اقتحمت القرية حيث شرع الجنود بمداهمة منازل وتفتيشها والتحقيق مع الأهالي.

واعتقل الاحتلال أربعة شبان وهم: محمد فهمي البرغوثي، وطن عاطف البرغوثي، مصطفى رائد البرغوثي، وعاصم نبيل العبد، كما اقتحمت منزل الأسير المحرر عناد البرغوثي.

في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 مواطنين بينهم أب وابنه عقب دهم وتفتيش منازلهم في القدس.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية فجرا واعتقلت الشاب فيصل لؤي عبيد ووالده لؤي فيصل عبيد، والشاب محمد وليد عبيد، بعد تفتيش منازلهم في حي عبيد من البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مخيم قلنديا وداهمت عددا من المنازل قبل أن تعتقل الشبان: محمود ابراهيم عزمي مطير، وخالد محمد عزمي مطير، ومؤمن منصور ورامي منصور.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم منزلين في بلدة العيزرية يعودان لعائلة العجلوني وعاثت خرابا وفسادا فيهما.