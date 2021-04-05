وزارة الصحة : إصابات كورونا في غزة تُسجل اليوم "1561"

اعلنت وزارة الصحة بغزة فجر اليوم الاثنين 5/4/2021 ، عن تسجيل 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم أمس الأحد .

وقالت الصحة ان العدد الكلي للإصابات والذي سيعلن عنه صباح اليوم الاثنين هو "1561" إصابة بفيروس كورونا بعد فحص 4462 عينة بنسبة اصابة حوالي 35%.

ويشار الى ان منحى الاصابات في قطاع غزة يواصل الاصابات وسط تحذيرات من الوصول للإغلاق الشامل في ظل ارتفاع منحى الاصابات .

ويشار الى ان وزارة الداخلية بغزة بدأت منذ بداية الاسبوع بجملة من القرارات والاغلاق الجزئي في قطاع غزة لوقف ارتفاع منحى الاصابات بكورونا .