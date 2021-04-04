موعد غرة رمضان وعيد الفطر المبارك 2021 في جميع الدول، حيث يرفق لكم موقع وكال فلسطين اليوم موعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، حيث كشف مركز الفلك الدولي عن توقعاته بشأن موعد غرة رمضان وعيد الفطر المبارك في الدول الاسلامية، حيث يتوقع خبراء مركز الفلك الدولي بأن معظم الدول الإسلامية سوف تتحري الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 29 شعبان الموافق 12 أبريل 2021، في حين أن عدد من الدول الأسلامية الأخري سوف تتحرى غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 11 ابريل 2021 وذلك لأن شهر شعبان بدأ في تلك الدول مبكراً.

وأعلن مركز الفلك الدولي بأن الدول التي سوف تتحري غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 هي دول السعودية وأندونيسيا وماليزيا وإيران وبروناي والامارات وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب

وأشار المركز بأن الدول التي سوف تتحرى غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري هي دول مصر وتركيا والعراق وتونس بسبب بدء شهر شعبان بتلك الدول يوم 15 مارس الماضي.

وأضاف المركز بانه وفقاً للحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن تكون غرة رمضان فلكياً لمعظم الدول الاسلامية يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل الجاري، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل.

وكشف المركز بأن الدول التي سوف تتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد 11 أبريل 2021 لن تتمكن من رؤية الهلال بعد غروب الشمس نتيجة لحدوث اقتران في هذه الفترة وهو ما سيعني ذلك اكتمال شهر شعبان عندهم ثلاثين يوماً، وفي أغلب الدول الاسلامية 29 يوماً، ليبدأ شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.