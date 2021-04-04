عباس: استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة.

وشدد عباس، خلال الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك، على أن استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص.

واكد العاهل الأردني، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين.