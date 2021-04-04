صحة غزة: الطفرة الجديدة موجودة بغزة وهناك زيادة في الحالات الخطيرة

أكد رئيس دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير اليوم الأحد 4/4/2021، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي تَأَكد وجودها في قطاع غزة، تُظهر الأعراض بشكل أكبر عند الأطفال والشباب.

وأوضح د. ضهير، في تصريح صحفي لإذاعة صوت القدس، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا كونها تتميز بقدرتها على الانتشار والتفشي السريع وتخص كافة فئات المجتمع.

وبين، أنه تم دراسة كافة الوقائع من كل الجوانب لمتابعة جميع ملفات جائحة كورونا فيما يخص استعدادات وزارة الصحة وقدرتها على التعامل مع الحالات ومتابعة المصابين والمخالطين والمعزولين في المنازل.

وقال ضهير:"إن هناك تزايداً مستمراً في الإصابات وما زلنا على استعداد تام للتعامل مع كافة الأعداد من الإصابات التي ممكن أن تصل الى المستشفيات."

وأضاف ضهير:"هناك زيادة على أعداد الحالات الخطيرة بشكل يومي ما يُشكل ضغط على القطاع الصحي واستنزاف على المواد المتاحة.".

وبشأن اللقاحات المتوفرة لدى وزارة الصحة، فشدد ضهير أن جميعها آمنة، نافياً تشكيلها أي خطورة على المتلقين للقاح.