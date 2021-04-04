فيديو: مصرع 12 شخصًا وفقدان أخرين في غرق قارب شرق الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد 4-4-2021 مصرع 12 شخصًا وفقدان 4 أخرين اثر انقلاب قارب صيد في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين.

وتلقى مركز البحث والإنقاذ البحري بالمقاطعة شرق الصين بلاغا بشأن انقلاب قارب وعلى متنه 20 شخصا، على بعد 100 ميل بحري بشرق سواحل المقاطعة.

وذكر المركز في بيان نشر عبر وسائل الاعلام أن طواقم الانقاذ البحري انتشلت جثمان 16 شخصًا بينهم 12 قتيلًا، مشيرة إلى ان طواقم الانقاذ لا زالت تبحث عن المفقودين الـ 4.